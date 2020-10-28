谢永恒，男，汉，中专，1978年2月

工作单位：宁乡谢永恒诊所，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人于1997年毕业于长沙市卫生学校，1997年8月进修长沙市煤炭坝矿职工医院，1999年至2003年8月进修宁乡市人民医院，2003年至今一直在宁乡谢永恒真是工作，对内科，儿科，中医，尤为擅长，并有自己独特的见解。

谢永恒，一名普通的内儿科医生。从1997年8月工作至今，从事医疗工作22年来在平凡的岗位上兢兢业业，任劳任怨，刻苦钻研，得到了患者的赞誉，同事的好评。

一、全心全意，热情为患者服务。在临床工作中，自己急患者之所急、忧患者之所忧、想患者之所想。始终坚持“医者父母心”的原则，对待患者不分家庭境况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者生命安全放在第一位。对待每位病人都能做到认真检查，详细解说。当遇到患者家属不理解时、不厌其烦地耐心做好解释工作。我还清楚的记得那个惊心动魄的夜晚。事情发生在2010年11月6日。和往常一样，工作劳累了一天，吃过晚饭就早早睡下了。半夜一阵铃声把我从睡梦中惊醒，打开手机一看是我病人的家属打来的。只听她急切地说：“谢医生，我儿子又发高烧了，还有点抽搐”。我仅穿了一件外套就起来了，妻子也醒了，看着急切的我就说：“外面天冷，多穿点”。我说来不急了，就骑着摩托车往病人家赶。在路上一阵阵寒风从我的领口、袖口直往身上灌，冷的直打哆嗦，可心里想的却是病人的安危。到他家后远远看到房里灯火通明，患儿爸爸妈妈在房间手忙脚乱的。我立马给小孩扎了几个穴位针灸，又喂好了退烧药，过了大约40分钟，烧慢慢退下来这才松了口气，一看表已经3点10分了，就一直守护在病人身边到天亮。像这样的事情还有很多，做为一名医生应时时刻刻心系患者安危，仁心仁术不是说说就可以做到的。我们所能做的真是微不足道，但我们仍然坚持生命至上的信念，不求回报，不求名利。

二、不断学习提高医疗技术水平，作为一名医生，只有通过提高医疗服务质量，才能赢得患者的信任。在紧张的医患关系面前，严格要求自己，加强医患沟通提高服务品质。不断学习掌握医患沟通技巧，减少医疗纠纷的发生。在工作中不断学习，苦练基本功，掌握本专业基本理论，基本操作，基本技能。抽时间从杂志及网站上学习新知识，新技术；了解内儿科疾病发展的新功能，积累经验。2015年当地卫生院派我到长沙学习基本药物知识培训。在学习的半月时间里，没请过一次假，认真听课、查阅相关资料，回来后为大家分享了一道医学盛宴。

作为一名医生，我能为病人做的也许只不过是杯水车薪，但我始终会铭记我们身上的这一份责任，从医数十年了，在以后的工作中，我依然会默默坚守在这个岗位，为患者减少病痛，做个让人敬仰的好医生。