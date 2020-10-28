湖南省永州市：全月明

全月明，女，汉，大专，群众， 1968.7

工作单位：永州市道县石家村卫生室，从事医生工作26年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：1989.09－1992.06 长沙医学院

1992.09－1998.07 道县人民医院

2002.09－至今 道县石家村卫生室

全月明同志勤修医德，勇于创新。本着“我不能让病人一天看不到我”的想法，不管是否是自己值班，她常常到医院查看病区病人，无论是患者、同事还是家属，只要是与他接触过的人都说，颜医生就是一个心里时刻装着病人的医生。患者都说，看到全医生就如同吃了颗定心丸，心里踏实。不管正常上班还是轮休，他都是第一个到医院的，有时同事有急事，一个电话不管是代班还是接收急诊病人，总是随叫随到，从无半点怨言。他所负责的许多重症患者病情危重，生命危在旦夕时，他都不会退缩，夜以继日守在科室，观察患者的病情变化，及时调整治疗方案，让每一位病人转危为安。2014年3月，他兼任综合老年内科主任以来，医疗设备、医护人员不足、住院环境等各方面条件有限情况下，科室发展遇到困难，他并没有抱怨，而是“勤”字当先，有条不紊的安排工作，耐心安抚住院患者，并没有因为条件限制就降低医疗水平。科室从原来的2余张床位发展到现在10余张，治愈出院的患者不计其数，科室医护人员受到广大群众的赞誉。2015年2月，因工作业绩突出，他荣获当地“十佳医生”荣誉称号及“绩效贡献”奖。

良好的医德医风营造了和谐的医患关系，一句关切的问候，一个真诚的笑容，展示的不仅是医务人员的个人修养，更展示了医院的形象与文化素养。