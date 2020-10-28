廖正军，男，汉，中专，1956.02.10

工作单位：廖寓中西医诊所，从事医生工作47年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1972年去村卫生室工作

1973年到乡村卫生院全面学习内外科相关专业知识

1977年去卫校学习一年，经过考试获得了卫校毕业证书

1978年获得赤脚医生证书

1982年获得乡村医生证书

1984年担任廖寓中西医诊所负责人

2003年非典期间，在乡卫生院做透视工作，安排村卫生人员为务工返乡人员和村上发烧人员定时测量体温。

医生这个职业是光荣而崇高的，不仅是能以肉体上解除人的痛苦，而且在精神也能给人安慰，所以选择了这个职业必须全身心的投入，才能全心全意的为人民服务。 有高度的责任心和事业心，工作认真负责，一丝不苟，所在的村卫生室辖区服务四个行政村，共服务3000人口，能爱岗敬业，扎根在农村最基层卫生服务，遵守 国家法律法规，严格执行规定的收费标准，坚持从正规渠道进药，药品价格，收费标准公示上墙，不开大处方，不乱收费，让群众花小钱，就能放心就医。 医者父母心，对群众热情，关心，

从医40年来，我一直身体力行，以自己的实际行动取得了村民深深的信任。并深信“一个医生取得病人的信任，从来不是靠广告、靠包装，而是靠高水平的医疗技术，高质量的服务和高尚的医德，通过病人的体会，以身相传”。 为了更好的提高为广大群众提供治疗健康服务，我不断提高医疗技术水平，先后参加了浙江省乡村医生医士学习、全科医生岗位培训、以及省市举办的各种培训。他、利用业余时间，刻苦钻研，网上查资料，虚心向老同志学习，学习中医知识。