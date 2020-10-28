龚角，男，汉，专科，1983年 7月

工作单位：龚角诊所，从事医生工作15 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人从毕业至今一直在基层工作,服务于广大基层患者.擅长各类常见病多发病.小儿疾病,慢性疾病等。