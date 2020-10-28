湖南省常德市澧县：蔡黎平

蔡黎平，男，汉，大专，群众，1980.08.09

工作单位：澧县蔡氏诊所，从事医生工作10年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2005年8月—2010年11月 在清乐市东洋皮肤专科门诊部工作

2010年-至今 在澧县蔡氏诊所中医诊所工作。

蔡黎平，2005年—至今一直从事农村基层卫生工作，10多年来，立足农村及城镇中，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默奉献自己，兢兢业业，任劳任怨，不怕苦，不怕累，一心一意为广大群众着想，为病人排忧解难，从未出现医疗事故、医疗纠纷，赢得了广大群众的信赖和赞誉，多次受到镇上主管部门的表彰。

2012年元月份的一个夜晚，已是十二点多钟，本村低保户常年患有肺气肿、肺心病，因受凉急性发作，情况十分危急，家人只是给我打了电话，我就不顾一天的疲倦与寒冷，立刻起床赶到病人家，对病人进行抢救，使病人得以脱险，患者家人十分感谢，又经过十多天观察、护理与治疗得以好转，因患者家庭困难，只收取了连成本费都不够的医药费。还有本村五保户，因患偏瘫十多年，家中无人照疗，而且经济又十分困难，我就主动上门了解病情，为他免费治疗、测血压、查心率、测血糖。还耐心向他讲解偏瘫的康复知识，还帮他做康复锻炼等得到了广大群众的赞扬和好评，像这种情况还很多1/4页很多。这些年来，我从不收病人的出诊费，即使半夜三更出诊，也是这样，对于经济条件困难的患者，我还采取赊欠医疗费待其条件好转后再偿还或者直接免费治疗的形式，为患者扰忧解难。农村的医疗条件有限，危重病人需要送专业医院治疗，不管什么时候，只要病人或患者家属有需求，我都会随车护送，陪同诊疗。我经常免费给村民进行测血糖、量血压、测体温、查心律、测脉搏等常规检查，并讲授健康、防病知识，对村民进行健康教育，深夜急诊、出诊更是家常便饭。

作为一名卫生室医生，我始终保持党员形象，发扬艰苦奋斗的精神，廉洁自律，严格要求自己。在严格执行药品零差价销售，从不多收病人一分钱的同时，认真开展公共卫生项目工作，免费为村民进行健康体检，规范建立居民健康档案。