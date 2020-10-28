河南省三门峡市：尚振铎

尚振铎，男，汉，高中，1957.10.13

工作单位：涧河街道第五社区卫生服务站，从事医生工作45年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

个人简历（包括获得荣誉情况，可另附页）

1、1975年7月从事医疗工作到2020年至今，从医45年。

2、多次荣获市级卫生局颁发的个人奖项荣誉。

3、2015年到北大进修。

4、2017年到中国科学院进修，全国百家名医会议。

5、擅长治疗钻研疑难杂症的治疗，各种慢性病绝学疗法特色突出。

尚振铎，河南省三门峡市人，1975年7月从事医疗工作到2020年至今，从医45年。多次荣获市级卫生局颁发的个人奖项荣誉。2015年到北大进修。2017年到中国科学院进修，全国百家名医会议。擅长治疗钻研疑难杂症的治疗，各种慢性病绝学疗法特色突出。

18岁那年我踏上了从医之路，到目前为止从事医生工作年限45年，转眼间从一个青涩的小伙变成了60多岁的老人，时间过的真快，这45年的从医生涯是我这人生中最重要的成长和经历，我经常想，如果不学医，不从医，我的人生将会是怎样的？我想肯定大多数是在虚度光阴，因为我从医的人生过的是那么的充实那么的有意义有价值，我是一个爱学习和喜欢研究新事物的人，虽然从事在基层医疗，但是我一直致力于学习和研究，随着时代的发展，人们的体质也在发生变化，治病救人的方法不是一成不变的，也在随之改变，如果作为医生一直沉浸在书本上学习的专业知识，而不跟着时代的发展区去学习新的知识和新的研究，时间长了，也会被社会淘汰掉，所以我一直致力于研究特色技术，获得了特色医疗技术。

自从接受了特色医疗技术之后，我才真正了解到特色技术对于基层诊所的重要性，我相信特色技术一定是基层诊所发展的新趋势，也一定会给更多的患者解除病痛疾苦。