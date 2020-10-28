河南省信阳市：凌云
凌云，男，汉，本科，1979 年 7 月
工作单位：大拱桥社区卫生服务站，从事医生工作 20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
凌云医生从事医疗工作20多年来，自己在平凡岗位上兢兢业业，任劳任怨怨，刻苦钻研，得到了患者的认可和同行的好评。
1.全心全意，热情为患者服务
从医20多年来，急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，对待患者不分家庭情况是富是贫，社会地位是高是低，始终把患者。生命放在第一位，对待每一位患者都能做到认认真真检查，详详细细解说。遇到家属不理解时，不耐其烦地做出给家属作出解释工作
2.不断学习，提高医疗技术水平
作为一名医生，只有不断地提高医疗服务质量，才能获得患者的信任。掌握本专业基本理论，基本知识，基本技能，学习新理论，新疗法
3.工作严谨，责任心强
在给病人看病时，关只关注患者的心理变化，坚定不移的认为，一个温暖的笑脸，一句亲切的问候，一个拉扶的细心动作，本身就是一剂良药。
4.热爱祖国，拥护中国共产党的领导
医者父母心，对待患者热情，关心，耐心是蔡医生的口头禅，他会听取每一个患者的诉说，只有这样才能准确的给患者诊断，对症下药，症状缓解的快，蔡医生是患者口中的拓荒牛，默默的扎根基层数十年，在医学的到道路上默默耕耘者。他还是四不讲医生，工作不图名，不图利，不讲时间患者随时可过来就诊，不计报酬不会因为看病时间时间长了另外加收患者的诊疗费，就是这种服务大众的精神感染一批又一批前来看病的患者。大爱无疆蔡医生的这种奉献精神值得我们每个人学习。
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