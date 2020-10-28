河南省漯河市：魏刘敦

魏刘敦，男，汉，中专，1980 年 2 月

工作单位：漯河市郾城区黑龙谭乡董庄村卫生所，从事医生工作16 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

中医世家，中西医执业医师，擅长中医中药灌肠，直肠给药，儿科，妇科，内科常见疾病预防治疗调理。

魏刘敦医生从2009年担任黑龙潭乡董庄村卫生所乡村医生，10多年来他立足基层的医疗卫生事业，在工作岗位上默默无私奉献。守护一方群众的健康。他凭着崇高的医德，精湛的医术，为病人除疾祛病，排忧解难，2019年赢得了广大群众的信赖和赞誉获得全国最美基层好医生的称号。

2020年突如其来的新型冠状病毒肺炎牵挂着全国人民的心，漯河市卫计委下发通知要求所有社区医生要投入到抗疫第一线，疫情严峻，防疫物资紧缺，就是在这种情况下魏医生医生每天都奔波在为辖区居民做健康体检的道路上，冒着被感染的风险，奔波在辖区的千家万户，守护着一方平安。

在医学的道路上面对未知的生与死的考验，没有退缩，面对一张张外地归来者惊恐的面容，一丝不苟地接诊，登记，筛查，宣传，简陋的条件，厚厚的隔离服下满身汗水，连续超负荷的工作考验。但是一直有着和病毒抗争的精神，没有白天黑夜，没有节假日，哪里有险情，他就需要出现在哪里。

作为一名医生，同样具备了吃苦耐劳，勇于奉献的精神，他没有像其他门诊医生那样优秀成绩的骄傲，也没有明星那样耀眼的光环，更没有其他特殊行业丰厚报酬的喜悦，有的是年复一年，重复着的单调和枯燥的工作，既没有白天与黑夜之分，也没有双休的概念，常常远离节假日的欢声笑语和亲人们的守望，更多地是坚守在病人的身旁，他对自己的这一职业选择从来无怨无悔，

魏医生作为一名普通的医务工作者，从事着平凡的基层医生的工作，扎根基层服务百姓是他不断地追求和服务理念，他认为唯有一份执着，踏踏实实做人，只有一份追求，那就是端端正正行医。