河南省许昌市：宋伟娜

宋伟娜，女，汉大专，1984.07

工作单位：许昌市许由路许由社区卫生服务站，从事医生工作12

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

毕业于河南医学专科学校，主治医师，全科医师，从事临床全科12年，擅长中医中药治疗小儿常见病及多发病，针对过敏性鼻炎，鼻息肉，小儿腺样体肥大，扁桃体肥大等有独特治疗方法，多次在河南中医药大学第一附属医院进修耳鼻喉科，新冠病毒肺炎疫情中，开展线上咨询、线下送药服务基层群众，让社区居民有医咨询，有药可用，并向社区学校捐赠酒精、84消毒物资，保一方平安。

虽然 84年出生的我年龄并不算大，但在家人的期盼和鼓励下，早早便对健康有了深深的认知，所以上学时也义无反顾的选择了医学专业，我是一边学习一边成长，从2004年便在基层诊所工作，工作中我认识到自身还有很大的提升空间，就继续学习和考试，取得了一系列的证书和成绩，在我看来，这些证书和成绩不是荣誉的象征，而是我对健康知识的提升和进步，对于患者身上的各种疾病，我有了更好的诊疗方法和见解，帮助更多的患者解除疾苦，为基层人民的健康保驾护航。

因为平时热爱学习，对各种新的疗法和产品都进行学习和研究，所以有时不在诊所，时间长了，有的患者就知道了，对我也是各种理解，有时外出几天学习回来，患者就会等我回到诊所后找我看病，就给我开玩笑说“又去学习到了什么好方法啊？赶紧给我用用”，虽然是一句打趣的玩笑话，但是也足以看出患者对我的认可和信任。

这一路走来，有太多的感动和收获，我的基层健康之路还很长很长，我愿倾尽我的一生来守护着基层人民的健康，也让我自己在基层的道路上，不断学习和成长。