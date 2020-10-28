河南省三门峡市：宋改伟
宋改伟，男，汉，中专 ，1973.11
工作单位：宋改伟西医诊所，从事医生工作22 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
宋改伟，现行医于三门峡市。擅长用中医中药及中医适宜技术，如中医针灸、中药贴敷等治疗各种常见病，多发病。
22年的行医生涯让我有的时候在想我为什么想要学医，学医的目的不就是为了为了去履行救死扶伤医生这一神圣誓言。健康所系生命相依是所有学医的岗位准则，这一行业不想其他行业，容不得半点马虎，时时刻刻都要有一种敬业精神。医学是一个知识海洋，而那些种类繁多医学知识点而言，对我们都是全新的东西。 我们能做的，就是从厚厚一叠书里，求来的那些重点，重点的存在变得更加具有双面性，也更加具有魅力。 在你们眼里，医生就必须医治好每一个病人，不能有半点差错的。人类的生老病死是大自然的规律不是我们能决定的，医生能做的就是竭尽全力的帮助和义无反顾的默默奉献。
可是我想说：“医者医人，是敬畏一生的信仰情怀”这就是钱烨晟选择学医的理由，而这个理由也就是我学医的“关键”。恪尽职守，踏实工作当我们步入神圣的医学学府的时候起，我就谨庄严宣誓过：“我志愿献 身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn