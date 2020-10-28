河南省三门峡市：宋改伟

宋改伟，男，汉，中专 ，1973.11

工作单位：宋改伟西医诊所，从事医生工作22 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

宋改伟，现行医于三门峡市。擅长用中医中药及中医适宜技术，如中医针灸、中药贴敷等治疗各种常见病，多发病。

22年的行医生涯让我有的时候在想我为什么想要学医，学医的目的不就是为了为了去履行救死扶伤医生这一神圣誓言。健康所系生命相依是所有学医的岗位准则，这一行业不想其他行业，容不得半点马虎，时时刻刻都要有一种敬业精神。医学是一个知识海洋，而那些种类繁多医学知识点而言，对我们都是全新的东西。 我们能做的，就是从厚厚一叠书里，求来的那些重点，重点的存在变得更加具有双面性，也更加具有魅力。 在你们眼里，医生就必须医治好每一个病人，不能有半点差错的。人类的生老病死是大自然的规律不是我们能决定的，医生能做的就是竭尽全力的帮助和义无反顾的默默奉献。

可是我想说：“医者医人，是敬畏一生的信仰情怀”这就是钱烨晟选择学医的理由，而这个理由也就是我学医的“关键”。恪尽职守，踏实工作当我们步入神圣的医学学府的时候起，我就谨庄严宣誓过：“我志愿献 身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心竭尽全力除人类之病痛，助健康之完美，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业。