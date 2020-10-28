河南省三门峡市：贾晓飞

贾晓飞，男，汉，本科，1984.09

工作单位：向阳街道银湖湾社区卫生服务站，从事医生工作19年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

本人从医19年以来，努力学习，积极进取，尽最大努力为患者解除病痛，2018年被三门峡市卫建委授予‘‘三门峡市百名好医生’’荣誉称号。在市县级医院多次进修实习，学成归来并回到基层，扎根基层，为群众尽心尽力。

19年的行医历程中，无论是晴天还是雨天、无论是刮风下雪，只要是有患者需要出诊的,我都会及时前往,无论是在吃饭的时候，还是在睡梦中，只要有患者前来就诊,我就会放下一切，为患者诊疗。

三年前的一天上午，邻村的一名男患者，66岁了，因儿子外出打工，无人照顾，头晕几天了，吃药也不见好转，就当时的情况我没话说，所以我就跟患者一同去县医院做了CT进行检查，但是患者的钱不够，所以当时我就把钱给患者交了，后来患者病情好转，带着感激的心情把钱还给了我。这件事情对我感触很大，也让我体会到了在基层诊所当中医生的价值所在。

在基层，有很多患者因为经济不富裕，把病硬拖着，每当我得知这种情况后，都是让患者先把药用上等，以后有钱了再付医药费。

光阴似箭，岁月如梭，时间过得太快了，我还有很多医疗技术需要提高，还有很多专业知识需要学习，今后紧跟党走，以“不忘初心，继续前行”习主席的要求去做，更好的为广大患者服务，为基层人民的健康做出力所能及的贡献。