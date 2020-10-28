河南省三门峡市：慧佳佳

慧佳佳，男，汉，本科，1990.12

工作单位：三门峡西苑社区卫生服务站，从事医生工作8年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2013年毕业于新乡医学院临床医学系

2016年开始在三门峡西苑社区卫生服务站开始工作

2018年通过学习进修获得扁桃体疾病治疗特色专科。

2019年通过学习进修钻研皮肤科特色门诊。

惠佳佳医生从小生长在沟壑纵横的山乡，他目睹了庄稼人的汗滴禾下土的艰辛，也无数次听到了农家院里相亲患病的无奈身影，在其父亲的影响下，他在读中学时，就萌发了为父老乡亲解除病痛的愿望。

2016年，刚刚走上工作岗位的他，面临着医生少，病人多，条件差的状况，需要快速成长起来，他起早贪黑，关心病人，收集资料，不断总结经验和教训，很快掌握了社区常见病诊断的一系列工作，在短时间内便能独当一面，人们也很快知道了，一个叫惠佳的医生，从此充分赢得了当地人民的信任和尊重。

在医学的道路上面对未知的生与死的考验，没有退缩，带领一班人走向诊断门诊，面对一张张外地归来者惊恐的面容，一丝不苟地接诊，登记，筛查，宣传，闷热的天气，简陋的条件，厚厚的隔离服下满身汗水，连续超负荷的工作考验。但是一直和精神，没有白天黑夜，没有节假日，哪里有险情，他就需要出现在哪里。

作为一名医生，同样具备了吃苦耐劳，勇于奉献的精神，他没有像其他门诊医生那样优秀成绩的骄傲，也没有明星那样耀眼的光环，更没有其他特殊行业丰厚报酬的喜悦，有的是年复一年，重复着的单调和枯燥的工作，一个接着一个，终身不断学习与考试，既没有白天与黑夜之分，也没有双休的概念，常常远离节假日的欢声笑语和亲人们的守望，更多地是坚守在病人的身旁，她对自己的这一职业选择从来无怨无悔。