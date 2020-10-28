河南省台前县：张义会
张义会，男，汉，本科，党员，1984 年 03月
工作单位：河南省台前县马楼镇中心卫生院，从事医生工作13 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
张义会，河南省台前县马楼镇中心卫生院内科主治医师,全科医师，药师。多次上级医院进修，受邀多次参加国家级、省市级学术会议。以人为本，救死扶伤，爱岗敬业，乐于奉献，尽心尽力让每位患者得到正确诊治，努力为患者减轻经济负担。德医双馨，患者所赠的面面锦旗，是对其医疗技术和服务质量的肯定。2013年度参加河南省基层乡镇卫生院全科医师转岗培训并获优秀学员，2018年被聘为河南省全民健康促进会慢性疾病防治专业委员会常务委员,2018年被聘为河南省预防医学会糖尿病预防和控制专业委员会委员。2018年中国医师协会全科医师分会会员，中华医学会会员。“敬佑生命.2018荣耀医者”北京人民日报社第三届公益评选中获“基层好医生奖”！多次被评为基层优秀共产党员称号！2019年12月获河南省豫医联盟最美基层健康卫士称号！2020年6月，入选中国生命关怀协会与丁香园联合举办的“最美逆行者”优秀案例征集评选活动中荣获“疫线楷模”称号。
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