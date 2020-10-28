河南省信阳市：陈宝霞

陈宝霞，女，汉，中专，党员，1957 年 8 月

工作单位：信阳市淮滨县顺河街道办事处港南社区卫生服务站，从事医生工作33 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1 医术精湛，用药精准，得到患者的极大认可与信任

2 中西医结合，全科，擅长内科，妇科，儿科等

3疫情期间负责防疫站点的监督工作

陈宝霞，从小跟随祖父采药行医，15岁时便学习?内径??伤寒杂病论??汤头歌?等医学书籍、并掌握了较为丰富的医学知识。后来在职工医学院临床医学系专业学习5年，为了能使自己祖国医学与现代医学更好的结合临床，先后到南京新中医学院、南京鼓楼医院、河南中医院等地深造学习。

自打在信阳市淮滨县顺河街道办事处港南社区卫生服务站开始工作，作为一名普通的基层医生，从医三十余年来一直扎根于基层，从事于医疗，保健，预防工作，心系每一位父老乡亲的身体健康，把病人的生命安全放在第一位，竭尽所能用自己所掌握的医疗技术服务于一方百姓，得到了患者及其家属的赞誉和好评。

医者仁心，救死扶伤是一个医生的本职工作。全心全意热情为患者服务，在快乐中工作，不断提高自己业务能力和技术水平是自己不断地追求。急患者之所急，忧患者之所忧，想患者之所想，对家庭比较贫困的家庭，采取减免治疗费和药费的办法让他们能够看得起病，能够获得健康的身体，所以始终把患者的生命安全与健康放在第一位。

扎根基层的我无惊人的壮举，也无耀眼的光环，唯有一份执着和脚踏实地的心，不断地追求和探索着医学之路，基层大有所为我要好好干发挥我的余光。