山东省枣庄市：杨齐振

杨齐振，男，汉，大专，1985 年 8月

工作单位：涧头集中心镇小山子村卫生室，从事医生工作12年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2003年抗击非典中被评为全县优秀个人

2013年-2018年多次被市卫生部门评为先进个人卫生室

2015年被评为 当地优秀共产党员

做了几年的乡村医生，感受颇多，在这片土地上也感受了乡亲们的热情，没有乡医，那些年老体弱或稍微病重的，我就要出诊，需要走十几里山路，每年都要出诊百余次，无论是下雨下雪，白天深夜，摔个跟头，擦破点皮，更是家常便饭，记得有年冬天夜半，老山顶的盛文山突然腹痛、恶心、呕吐，我连夜赶往山，顶经诊断患者麦氏点压痛、反跳痛、发烧39度，我立即给他输上液体，并帮助抬下山送往镇医院。当夜进行了阑尾切除，当夜回到家已经凌晨2点了。