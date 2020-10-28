山东省枣庄市：董祥花
董祥花，女，汉，大专，1972年 2月
工作单位：枣庄滕州腾信董祥花内科诊所，从事医生工作20年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1997-2007潍坊哮喘病医院工作
2007-2019滕州董祥花内科诊所工作至今
本人从医20多年来，一直在基层医疗一线工作，深知老百姓的疾苦。
从医期间，一直在探索让老百姓花最少得钱，治疗效果最大化的治疗方法！
医者仁心，为了让患者远离抗生素，现在又和好医生厂家合作，推出不打针，不输液，口服中药液的治疗方法！而且也能很快能让患者恢复健康！
非常感谢好医生厂家提供这么好的平台！我会与时俱进，把更专业，更绿色的疗法带给周边的患者！为祖国基层医疗奉献自己的一份力量！
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