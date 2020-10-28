山东省枣庄市：褚福帅
褚福帅，男，汉，中专，党员，1978年12月
工作单位：枣庄市薛城区沙沟镇楼沃卫生室，从事医生工作21年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1994-1997年枣庄第二卫生学校
1997年至今枣庄市薛城区楼沃村卫生室
褚大夫个性憨厚，为人正直、诚实，与人相处真诚、热心、好帮助人，工作作风朴实，勤劳、严谨务实。二十年来没有轰轰烈烈的事迹，也没有惊人的壮举，但在自己平凡的岗位上兢兢业业，刻苦钻研，恪守职业道德，凭着熟练的医疗技术，优秀的道德和高尚的思想品质得到了领导、同行的赞誉及患者的称赞
他医德高尚，医术精湛，深受广大患者的尊敬和好评。慕名而来的 病人络绎不绝，不分民族、性别、职业、地位、贫富，他都一律平等 对待，不推托病人，不摆架子，热情的接待每一位患者。在就诊的高 峰期，经常拖班一两个小时，耽搁正常吃饭时间，但是他总是忘记饥 饿和劳累，认真、耐心地看完最后一位病人，任劳任怨、毫无怨言。
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