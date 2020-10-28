陈盟，男，汉，中专，群众， 1968 年 1月

工作单位：付村街道前付村陈盟卫生室，从事医生工作30年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1988年毕业于泰安中西医学院 专业临床内外妇儿科

1989年至今在村卫生室执业

1997年-1999年参加全省乡村医生培训

2014年-2015年 进修于 北京大学 北京中医药大学

在村卫生室工作期间，我立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默倾注了大量的精力和心血。由于工作认真出色，任劳任怨，深得同事和群众好评，被推荐为卫生室室长。为做好工作，我个人投资数万元，在标准化村卫生室建设的基础上，超标准建设了一所卫生室，达到了六室分开、布局合理、制度齐全、规范有序的标准，为各项工作的开展打下了一个好的基础。

村卫生室工作人员，精诚团结，出色地完成了各项工作任务。个人连续10余年受到县、镇主管部门的表彰他乡医，村卫生室也多次被命名为县先进村卫生室。