山东省泰安市：张昌军

张昌军，男，汉，本科，党员 ， 1949 年 10 月

工作单位：泰安市东平县城关卫生室，从事医生工作41年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

个人简历（包括获得荣誉情况、可另附页）

1978——2000泰安中医院工作 职务医师

2000——至今东平县城关卫生室职务医师

张大夫遵纪守法，廉洁行医。在医疗服务活动中，口腔医生先进事迹不 收受贿赂、不索要患者及其亲友的财物。他不借职务之便谋取私利。 坚持把医德医风建设作为保障医疗质量、医疗安全的重要手段，他常 常教导年轻医生要坚持 以病人为中心 的服务理念，对待患者要有爱 心、关心和耐心，要认真、热情的对待每位患者，要让患者亲身感受 到似亲人一样的关怀。设身处地为病人着想，在保证医疗安全的情况 下，千方百计的让病人少花钱，看好病，设身处地为病人着想，真正 为病人减轻负担。

张大夫在日常工作中，利用工作之余，刻苦学习中医经典著作、名医医案、各家著论，认真阅读有关医学杂志，外出参加相关学术会议，及时掌握本学科的国内外发展新动态、新技术、新方法，并将其运用于临床实践中，使很多疑难病人解除了病痛的缠绕。如崔家集镇崔家庄村崔某，是一名16岁的在校女学生，上体育课时发现自己身体出的汗为红色，后连续2个月一直持续不断，且症状越来越严重，穿的白色衬衫染成了血色，四处求医问药，一筹莫展，最后找到了张主任，他凭自己深厚的理论基础，明确诊断为“血汗症”，运用中药汤剂先后治疗20天而痊愈。东阁街道办事处东关村的张女士，持续高烧一周不退，周身关节酸楚疼痛，皮肤呈现皮疹，输液服药未见丝毫改善，慕名找到李主任，在详细询问病情，细致查体后，确诊为“成人斯蒂尔病”，运用中西两法治疗，12天后痊愈。同和街道办事处贝赫切特病患者宋某，突然右下腹剧烈疼痛、发烧，被诊为急性阑尾炎而收住普外科准备手术治疗，会诊后确诊为血管炎血管栓塞所致，即刻转入中医病房，予以激素冲击和抗凝治疗，7天后痊愈，免去一刀之苦。中医药在治疗风湿免疫性疾病方面有其独特优势，他通过认真研讨和外出学习，率先在平度市运用中西医结合的方法治疗风湿免疫病，于张大夫1999年在中医科的基础上，创建了风湿免疫科，使很多风湿免疫病患者得到了及时诊断和治疗。缺血性股骨头坏死，是一种致残率很高的疾病，很多患者深受其害，**同志查阅了大量文献，从浩瀚的中医药堆里筛选出有效的中药，创立了补肾壮骨通脉汤加介入疗法，于1997年在青岛市中医管理局科研立项，至今使一千多名患者得到了治愈。运用自拟补肾壮骨通络汤加中药熏蒸疗法治疗强直性脊柱炎，取得了良好的效果。在广大农村，有很多中老年人因长期劳作，患上了增生性膝关节炎并关节腔积液，痛苦异常，活动受限，自1984年始，张大夫运用自创的透骨止痛消肿汤熏洗治疗取得了较好疗效。