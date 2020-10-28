山东省泰安市：王振红

王振红，女，汉，大专，党员，1977 年 4 月12

工作单位：泰安市新泰区金斗社区卫生室，从事医生工作22年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1997年从业至今擅长小儿科，内科，妇科工作地点在新泰市金斗社区卫生室任主治医师

作为一名医生，有精湛的医术是服务病人的“本钱”，拥有高尚的医德是服务病人的前提。王振红是这样认为的，更是这样做的。周楼村村民孙贯伍，患偏瘫十多年，再加上年事已高，生活难以自理，很长时间难得洗一次澡，身上散发的气味让人不忍接近。他就医时，因为痰堵而呼吸困难，王振红视病人为亲人，亲自动手将痰液抠出;病人呕吐时，王大夫全然不顾喷溅在身上的呕吐物继续进行着救治;病人情绪不稳定时，王振红就坐在病人床前拉家常、讲笑话，讲解健康常识，安抚病人的情绪。二十年间，像这种情况还很多，病人和家属看在眼里，感动在心里。

他医德高尚，医术精湛，深受广大患者的尊敬和好评。慕名而来的 病人络绎不绝，不分民族、性别、职业、地位、贫富，他都一律平等 对待，不推托病人，不摆架子，热情的接待每一位患者。在就诊的高 峰期，经常拖班一两个小时，耽搁正常吃饭时间，但是他总是忘记饥 饿和劳累，认真、耐心地看完最后一位病人，任劳任怨、毫无怨言。 他视病人为亲人，耐心倾听、细心观察、亲切交谈，常常换位思考， 想病人之所想，急病人之所急，和每位患者都建立了良好的医患关系， 每位患者总能在看病之后感觉心情愉悦。