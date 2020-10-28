山东省泰安市东平县：马忠方

马忠方，男，汉，本科，党员， 1945 年 02 月

工作单位：东平县州城岱庙门诊，从事医生工作38年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1981-2005山东中医院工作 职务医师

2005-至今东平县岱庙卫生室 职务医师

他医德高尚，医术精湛，深受广大患者的尊敬和好评。慕名而来的 病人络绎不绝，不分民族、性别、职业、地位、贫富，他都一律平等 对待，不推托病人，不摆架子，热情的接待每一位患者。在就诊的高 峰期，经常拖班一两个小时，耽搁正常吃饭时间，但是他总是忘记饥 饿和劳累，认真、耐心地看完最后一位病人，任劳任怨、毫无怨言。 他视病人为亲人，耐心倾听、细心观察、亲切交谈，常常换位思考， 想病人之所想，急病人之所急，和每位患者都建立了良好的医患关系， 每位患者总能在看病之后感觉心情愉悦，带着满意而归。在就诊过程 中如遇病人钱不够，常常慷慨解囊，让病人尽早得到及时有效的治疗。 在诊疗时如遇不能解决的疑难杂症或需要跨科室治疗的病人，他经常 亲自为患者联系相关科室及医生，甚至亲自带患者至相关科室就诊， 做到不误诊，不漏诊。

他遵纪守法，廉洁行医。在医疗服务活动中，口腔医生先进事迹不 收受贿赂、不索要患者及其亲友的财物。他不借职务之便谋取私利。 坚持把医德医风建设作为保障医疗质量、医疗安全的重要手段，他常 常教导年轻医生要坚持 以病人为中心 的服务理念，对待患者要有爱 心、关心和耐心，要认真、热情的对待每位患者，要让患者亲身感受 到似亲人一样的关怀。设身处地为病人着想，在保证医疗安全的情况 下，千方百计的让病人少花钱，看好病，设身处地为病人着想，真正 为病人减轻负担。