山东省滨州市：张贵杰

张贵杰，男，汉，大专，群众， 1978 年03月

工作单位：滨城区市东街道办事处天王堂第一卫生室，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

一、自1996年至今，我卫生室在开展诊疗活动中，能够严格按照核准的诊疗科目执业，没有超范围行医，没有违法开展静脉用药。并且在临床诊疗工作中积极学习和创新技术，并且有了自己独特医疗技术，让病人不再忍受疼痛的折磨，让传统药物不再口苦，打破了传统的 ”苦口良药利于病”理论。

二、卫生室各项管理规章制度完善，并按照要求上墙公布。制定有诊疗、护理技术规范。

三、热情周到为病人服务，关心病人疾苦，耐心细致询问病情，认真进行检查、诊断和治疗，没有发生医疗差错和医疗事故。

四、能够按照规定使用医疗文书，配备有门诊日志、处方、门诊病历、转诊登记本、传染病登记本、消毒登记本、一次性使用医疗器械毁形登记本和收费票据等，对就诊病人进行登记，书写门诊病历，用药开具有处方。

五、从医25年中，每天坚持在天王堂卫生室工作12小时以上，对工作兢兢业业，对专业精益求精。在从医的同时始终坚持学习，不断提高自己的医疗技术水平。同时并获得滨城区优秀乡村医生荣誉称号。

六、2020年突如其来的新冠疫情，我们积极响应国家政策，封城封村共抗击疫情，门诊，卫生室等医疗机构停业，突如其来的疫情老百姓恐惧感增加，我作为一名基层医务人员，为更好的服务好百姓，我也不能袖手旁观，每天我都积极站出来，在防护好自己的同时，积极帮助我们小区门卫和社区工作人员，严查和排除外来人员和体温异常人员，并且积极和耐心的讲解疫情防控知识，岗位可以变业，但是对老百姓服务不能变。

七、身在乡医，心在乡医，我以后会在乡医这个岗位上继续发挥出自己独特的光芒！