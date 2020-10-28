刘娟，女，汉，本科，群众，1989 年6月

工作单位：枣庄汽车运输有限公司卫生室，从事医生工作7年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2012年毕业于济宁医学院，2013-2016年交通医院，2019疫情期间免费为患者和各关卡街道站岗执勤的工作人员，及环卫工人赠送熬制好的提高免疫力的中药，获得了广大人民群众及各街道领导的的一致好评。做个好医生，为我的患者解除病痛，是我一直以来所追求的。做所有的事情，我都力求完美，做到极致，患者的理解和感谢，我都铭记于心，每一次经我救治的患者康复露出笑容时，患者拉着我的手亲切的称呼我孩子谢谢你时，孩子天真无邪的笑脸抱着我要亲亲时，是我无比荣耀无比欣慰的时候，人这这一生很短暂，我只想将有限的生命投入到无限的为人民服务之中去，但愿天下再无疾苦。送给大家我最喜欢一句座右铭，细微显真情，平凡塑人心。任何一件事，最怕的就是用心和细心，从医7年点点滴滴都浮现在眼前，我努力做到热情真切的对待每一位患者，有的时候不仅仅是为他们解除身体上的病痛，更多的时候，是为他们解除心灵上的痛苦，作为医生，多一些人文关怀，看似无关紧要，对于患者来说，却是至关重要的，一句问候，一些关心，带给患者的是温暖和爱。眼中永远有光，一生都是少年，我愿保持纯真的心，继续一如既往的服务基层，服务我热爱的事业，服务爱我和我所爱的一切一切。