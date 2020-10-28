山东省临沂市：王军绪

王军绪，男，汉，中专，团员，1970 年 5 月

工作单位：东海县石梁河镇兴辰村卫生室，从事医生工作30 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1990至2019 在兴辰村卫生室工作

在医生这个备受尊崇的行业里，王军绪乐于助人无私奉献的精神，兢兢业业任劳任怨的品行以及丹心仁术精益求精的医德，他坚持以全心全意为人民健康服务为宗旨，恪守救死扶伤治病救人的神圣职责，以高尚的 医德、精湛的医术，极不平凡的光辉业绩和对基层工作的执着追求与奉献，赢得了来者的信赖、同行的尊敬和社会的广泛赞誉，但他仍然坚持不懈地学习，在取得个人进步的同时，帮助身边的同事，积极组织和开展些极具意义的学术活动和比赛，并在活动中起到表率作用多次获奖得到同行们的一致好评。