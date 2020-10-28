山东省济宁市：赵建国
赵建国，男，汉，中专，群众，1956 年 10月
工作单位：济宁鱼台县谷亭街道办事处和平村赵红梅卫生室，从事医生工作41年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
从事医疗卫生41年，在中医妇科有独特的诊疗方案
赵建国现年64岁，自1979年毕业至今 他为人正直、诚恳，与同事相处真诚、热心、好帮助人，对待病人耐心、细心，工作勤劳、严谨务实，40年以来他在自己平凡的岗位上兢兢业业，刻苦钻研，恪守职业道德，凭着熟练的技术，良好的道德及高尚的思想品质得到了领导、同行的赞誉、患者的认可和社会大众的好评。勤奋好学，爱岗敬业。医疗工作是一个专业性极强的行业，技术靠勤奋才能精湛。在临床工作中,该同志坚持学习，刻苦钻研专业技术。严格要求自己，工作细致全面，竭尽全力用自己的专业知识帮助患者战胜病魔;他经常参加省内外举办的各种学术会议及新技术学习班，又提高了专业理论知，操作技术及业务水平，掌握了本学科的新进展、新知识、新技术，为发展国家中医药事业做出贡献。
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