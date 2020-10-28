山东省济宁市梁山县：张良勇

张良勇，男，汉，大专，1984 年 12月

工作单位：济宁市梁山县五里庙卫生室，从事医生工作15年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2000年-2004年在淄博职业中专上学

2004年至今在五里庙卫生室工作

张良勇医生 他对待工作兢兢业业，一丝不苟，业精于勤，且乐于传授，把自己的心得、经验无私的与他人分享，以身作则，言传身教，毫无保留，大家都尊称他为“张老师”。他对事业执着追求、医者的仁心厚德感染和激励着周围的人。如今，他的许多学生成为了各学科带头人，张良勇医生15年从医生生涯 ，看似平凡，但点点滴滴折射出一名医者对患者无私奉献的厚德仁心，他有着医者的慧心巧手，更有着医者的良知厚德,在病房、在医生办公室常常能看到他与病人亲切交流的身影，有的病人因病多方辗转治疗无效，李医生凭着丰富的临床经验为其诊治，为其解除了病痛。有的外地病人慕名找到家里请他看病，他也不厌其烦的认真接待，解惑答疑，安排诊治。一次，一位老年便秘患者多日未解大便，腹部胀痛难忍，药物治疗无效而又不能灌肠，他不嫌脏臭，戴上手套就为病人一点一点的掏出硬结的大便，为病人解除了痛苦，当时在场的人无不为之动容，感叹着就是连亲人也做不到这一点!患者和亲属表深深的感激和敬意。张良勇医生从医过程无数事情中的桩桩件件，赢得了百姓的口碑。他常常对年轻医生说:“ 我看病有两个原则，一是让病人明白病情 二是让病人尽量满意，医生不能随便打发病人，要对他们负责”。 他15年坚守临床一线，真正做到了视病人如亲人，不论职位高低、不论贫富贵贱一视同仁，他对寻医问药的患者细致耐心，赢得了同行的尊敬，换来了病人的爱戴，他总是说“做医生，道德是最重要的，一颗真心实意为病人着想的心就是一剂良药” 。他凡事认真负责，尽职尽责，勤奋忙碌却又丝不苟，用自己的责任感打动他人，用无私奉献赢得大家的尊重。