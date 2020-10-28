山东省济宁市：岳才阔

岳才阔，男，汉，大专，1979 年 03 月

工作单位：济宁梁山房玉霞内科诊所，从事医生工作13 年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2003年-2013年工作于梁山县小路口镇岳那里卫生室

2013年至今 工作于梁山县房玉霞内科诊所

在医生这个备受尊崇的行业里，岳才阔同志已经艰苦奋 斗了15年。15年里，他乐于助人无私奉献的精 神，兢兢业业任劳任怨的品行以及丹心仁术精益求精的医德， 在整个社区以及业内已深入人心，接触过岳才阔的病人，及儿童家长，没有一个人不为他肃然起敬。他为社区作出了杰 出的贡献，他坚持以全心全意为人民健康服务为宗旨，恪守救死扶伤治病救人的神圣职责，以高尚的 医德、精湛的医术，极不平凡的光辉业绩和对基层工作的执着追求与奉献， 赢得了来者的信赖、同行的尊敬和社会的广泛赞誉，先后获 得过“先进工作者”，“ 岗位能手”等光荣称号。虽然有着不菲 的成绩，但他仍然坚持不懈地学习，在取得个人进步的同时，帮助身边的同事，积极组织和开展些极具意义的学术活动和 比赛，并在活动中起到表率作用多次获奖得到同行们的一致 好评。