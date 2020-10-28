山东省济宁市：王鹏
王鹏，男，汉，中专，1981年 02 月
工作单位：梁山县小安山镇水屯第二卫生室，从事医生工作15年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2001到2003年在济宁卫生学校学习，2003年到2006年在济宁第一人民医院进修学习，2006年至今在卫生室
王鹏是一位身患小儿麻痹症的残疾乡村医生，他身残志坚，少时立志学医，刻苦求学，学成归乡做了一名乡村医生。他精心对待每一位患者，细心诊断用药，虽然行动不便，但只要患者有需要，哪怕刮风下雨也随叫随到。十年如一日，用他残疾的身躯，对家乡的热爱诠释着人间大爱，帮助村民守住了第一道健康屏道，成为了村民的健康守护神 。
王鹏医生 的感人事件引起镇党委重视，并于二零一八年三月报济宁电视台，为王鹏做了专题采访，由于事迹感人，王鹏受中国医师协会和中央七台邀请，参加了加油好医生栏目录制，受收到中国医师协会乡村医生会会长蔡种军的接见。
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