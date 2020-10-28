山东省济宁市：卢华建

卢华建，男，汉，中专，群众， 1986 年 12月

工作单位：济宁市高新区柳行街道南营村卫生室，从事医生工作14年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2004-2007 就读于济宁卫校2007至今在柳行街道南营村卫生室工作

卢建华遵纪守法，廉洁行医。坚持把医德医风建设作为保障医疗质量、医疗安全的重要手段坚持以病人为中心 的服务理念，对待患者要有爱 心、关心和耐心，要认真、热情的对待每位患者，要让患者亲身感受 到似亲人一样的关怀。设身处地为病人着想，在保证医疗安全的情况 下，千方百计的让病人少花钱，看好病，设身处地为病人着想，真正 为病人减轻负担。

在日常工作中，利用工作之余，刻苦学习中医经典著作、名医医案、各家著论，认真阅读有关医学杂志，外出参加相关学术会议，及时掌握本学科的国内外发展新动态、新技术、新方法，并将其运用于临床实践中，使很多疑难病人解除了病痛的缠绕。