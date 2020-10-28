山东省济宁市汶上县：刘树伟

刘树伟，男，汉，大专，1973 年 04月

工作单位：南站镇北村第二卫生室，从事医生工作25年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

刘树伟医师，至今一直从事农村基层卫生工作，10多年来，立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默奉献自己，兢兢业业，任劳任怨，不怕苦，不怕累，一心一意为广大群众着想，为病人排忧解难，未出现医疗事故、医疗纠纷，赢得了广大群众的信赖和赞誉，多次受到市县镇主管部门的表彰。

农村基层卫生工作是一项艰苦而光荣的任务，一直坚守在农村基层卫生工作第一线，严寒酷暑，从无怨言。从医10多年来，总是急病人之所急，想病人之所想，不管刮风下雨，不管白天黑夜，病人随叫随到，家庭困难?，只收取了连成本费都不够的医药费。还有本村五保户，因患偏瘫十多年，家中无人照疗，而且经济又十分困难，我就主动上门了解病情，为他免费治疗?测血压?、查心率、测?血糖还耐心向他讲解偏瘫的康复知识，还帮他做康复锻炼?等得到了广大群众的赞扬和好评。