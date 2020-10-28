山东省济宁市汶上县：刘树伟
刘树伟，男，汉，大专，1973 年 04月
工作单位：南站镇北村第二卫生室，从事医生工作25年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
刘树伟医师，至今一直从事农村基层卫生工作，10多年来，立足农村，在最基层的医疗卫生工作岗位上默默奉献自己，兢兢业业，任劳任怨，不怕苦，不怕累，一心一意为广大群众着想，为病人排忧解难，未出现医疗事故、医疗纠纷，赢得了广大群众的信赖和赞誉，多次受到市县镇主管部门的表彰。
农村基层卫生工作是一项艰苦而光荣的任务，一直坚守在农村基层卫生工作第一线，严寒酷暑，从无怨言。从医10多年来，总是急病人之所急，想病人之所想，不管刮风下雨，不管白天黑夜，病人随叫随到，家庭困难?，只收取了连成本费都不够的医药费。还有本村五保户，因患偏瘫十多年，家中无人照疗，而且经济又十分困难，我就主动上门了解病情，为他免费治疗?测血压?、查心率、测?血糖还耐心向他讲解偏瘫的康复知识，还帮他做康复锻炼?等得到了广大群众的赞扬和好评。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn