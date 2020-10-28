山东省济宁市：高振苓

高振苓，男，汉，大专，1970年 4月

工作单位：山东省济宁市张庄镇簸箕掌村卫生室，从事医生工作10年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

2008年毕业于济宁医学院

高振苓作为一名乡村医生，以最大的热情投入到农村医疗卫生事业中，任劳任怨，尽自己所能为村民解除病痛，他不畏农村条件的艰苦，立足农村最基层的医疗卫生岗位，默默倾注心血、奉献自己的青春年华，守护村民的健康，为病人排忧解难，从未出现过医疗事故，赢得了广大群众的信任和嘉誉。

扶贫工作是平凡而艰辛的，没有闪烁的霓虹，没有鲜花和掌声，它不需要豪情壮志的语言，也不是惊天动地的伟业，却需要我们所有扶贫一线人像蜡烛一样，默默地燃烧自己，点燃贫困家庭的希望之火。