山东省菏泽市：朱保国
朱保国，男，汉，大专，197年 0 月
工作单位：菏泽市牡丹区沙土镇朱保国卫生室，从事医生工作41年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2001年毕业于菏泽卫生学校。
2002年在菏泽市立医院进修
2015年北京协和进修
记得村民程学东，突发上腹疼痛，面色苍白，大汗淋漓，前来就诊，我通过了仔细检查，考虑病人系急性上消化道穿孔，并发急性腹膜炎，感染性休克，病情十分危险。在患者无钱的情况下，我带来现金把他送到了镇卫生院连夜做了手术，我到家已是第二天的中午了。我从事乡村医生工作以来，除了每天上门就诊的病人非常多，没有什么太轰动的大事迹，总结起来只有一个“忙”字：任务多了，压力就大了，每天都是超负荷工作，我也更忙了：除了日常诊疗工作，我还坚持两月组织一次群众健康教育活动，坚持每月以黑板报等形式，宣传公共卫生知识和防病治病卫生常识；对60岁以上的老人作重点健康体检，对孕产妇作定期随访，此外，还几乎天天要为几个行动不便的老人上门诊病、检查，跑遍了村里的每一条小道，对每一户村民的身体健康状况了如指掌：谁患过哪些慢性病、谁对哪些药物过敏、谁家有几个小孩、谁有没有烟酒嗜好、谁有什么饮食 惯等等，在我心里一清二楚。
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