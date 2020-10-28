山东省菏泽市：王守庆

王守庆，男，汉，大专，1974 年 02 月

工作单位：乐园社区卫生服务站，从事医生工作27年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1991毕业于菏泽卫生学校。

1992年至2003年在自立诊所工作。

2009年改制为乐园社区卫生服务站至今。

“在社区医院看病好不好，关键还得看医生的能力，看诊疗的效果。”平日里街坊来看病的情况，可以理解一些初次来的街坊对基层首诊存在疑问。但是，我们从门诊部络绎不绝的患者可以看出，这里足够让人放心。清爽干净的就医环境、充足的候医设施，大大减轻了病人的情绪压力。而且，全科诊室、检查室、输液室等一应俱全，加上医护人员态度可亲、耐心细致，令人舒心。

所以，很多街坊们来看过病后，都充满信任。在繁忙工作之余，十分注重医学的最新动向，学习先进的理念与技术，所以这些年，先后在北京协和医学院、北京大学医学部学习。

随着基层首诊，基本公共卫生服务不断深入，对基层医疗、公卫工作提出了更为严格的要求。立足基层医疗卫生事业，业务上精益求精，刻苦钻研，不断提高自己的业务水平，努力学习医学知识和先进的诊疗技术，对常见病有很好的掌握；在公共卫生服务项目上，以群众健康无小事的情怀，用独到的匠心、钉钉子的精神，把服务送到千家万户，做一个“健康守门人”，为基层为街坊保驾护航，为百姓健康服务。