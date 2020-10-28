山东省菏泽市：王凤娥
王凤娥，女，汉，大专，党员， 1957 年 10 月
工作单位：乐园社区卫生服务站，从事医生工作38年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
1981年毕业于济宁医专，
1981—2002年在鄄城县医院儿科工作。
2003创办了自立诊所
2009年改制为乐园社区卫生服务站至今。
王凤娥，中共党员，1981年1月13日毕业于济宁医学院，1984年担任鄄城县人民医院儿科科主任。
37年的医疗工作经历，王凤娥目睹了许多病人的痛苦和家属的无奈，深知作为一名医务工作者责任重大，出于对临床医生这个职业的热爱，王凤娥对诊疗技术的追求精益求精。经过上级医师的言传身教和自己的不断积累，熟练掌握儿科各种疾病的诊治。
成为儿科带头人，王凤娥通过各种努力，或到国内医学院、医院进修，或者通过课题、科研来提高自身能力，或者在工作岗位上进行师徒相授或集中培训。使医疗服务能力不断提升。不幸的是在1998年一次车祸造成了下肢瘫痪。自2003年开始自己创办了自立诊所2009年改制乐园社区卫生服务站深受广大人们群众的信任、认可、赞扬。
作为儿科带头人，利用休息日开展病人慢性病教育，规范他们的医疗，也就是现在的对病人医教结合型的治疗模式。
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