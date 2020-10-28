山东省菏泽市东明县：鲁艳霞
鲁艳霞，女，汉，大专，群众， 1980年 11月
工作单位：菏泽东明县卫生室，从事医生工作19年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
2001年毕业于菏泽医专
村卫生室不仅肩负着农村的常见病、多发病的诊治工作；还要承担配合卫生部门做好预防接种工作。预防接种工作是消除传染病、保护人民健康的一项重要措施。鲁艳霞利用墙报、宣传栏、宣传手册等向群众讲解各种预防措施，使预防工作家喻户晓，认真开展公共卫生服务项目，免费为村民进行健康体检，规范建立健全村民健康档案，尤其用心对待村中的几名重度精神病患者、50名高血压老人、10名糖尿病人，纳入慢病管理，提供每三个月上门随访服务，为了关心老年人身体健康，每年都配合镇卫生院为65岁以上老人进行一次全面的健康体检，并及时将体检信息存入电子档案。
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