山东省菏泽市：李美兰
李美兰，女， 汉，大专，1969年 9 月
工作单位：菏泽开发区李美兰内科诊所，从事医生工作30 年
个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：
我叫李美兰，1969年出生，是一名基层门诊医生，1989年毕业于菏泽医专。参加工作30年，一直在李美兰内科诊所上班，在上班期间1994年到1995年在市里医院进修中医内科，2008年到2010年在市里医院进修内外儿皮肤科。在工作30年里先后两次进行学习，对内外儿科皮肤科都有了丰富的诊疗经验。
自1990年从事基层医疗工作以来，在卫生局的领导下，认真开展各项工作和任务，全面履行基层医生的职务。认真负责地做好医疗工作就是负伤。救死扶伤，治病救人是医生的职责所在，也是社会文明的组成部分。为此我抱着为患者负责的精神，积极做好各项工作。
在门诊诊疗工作中，我随时肩负着本辖区内俩万多人口及外来人口的健康，在每一个上班日天天随诊，哪怕是节假日休息日也是如此，不管是在任何时候不耽误病人治疗，不推诿病人，理智诊疗平等待人。补漆品爱护。关心体贴。同情每一位就诊患者，做到合理治疗，合理收费，总结经验，提升自我。
在过去的这些年里，我取得了一些成绩，得到了周围居民的拥护和爱戴。大力上级主管部门的要求还有一定差距，在以后的工作中虚心学习，改进不足，再接再厉，不断提高自身素质。在平凡的工作岗位上尽自己最大的努力。不辜负群众对我的期望！
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