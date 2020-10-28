吴群出任鱼跃医疗董事长

鱼跃医疗10 月28日发布公告称，吴群被任命为公司新一任董事长，原鱼跃医疗董事长吴光明将继续担任鱼跃集团董事长，负责集团层面的战略规划与全球业务。

吴群出生于1988年，研究生学历。他自2011 年入职鱼跃医疗并从电子商务部经理起步，仅用5年时间就将电商板块发展为公司最大的增长点。

2013年开始，吴群担任鱼跃医疗副董事长并主导、参与了集团重大并购事件，包括对上械集团、上海中优医药、德国 Metrax GmbH 等公司的收购。同时，吴群制定了鱼跃全球化品牌和市场战略，实施了鱼跃品牌形象的全面升级工作。2019年出任CEO后，吴群全面执掌鱼跃医疗的全球化战略、自主研发和商业模式创新，并提出了鱼跃医疗 C 端化、年轻化、数字化的方向，明确了鱼跃未来10年发展目标，进一步促进了公司的快速发展。

吴群任CEO期间着力于研发平台和人才体系的建设，重点开展了全球研发资源的整合布局，建立了中国与德国的协作研发中心，推进了新一代除颤技术平台。同时，吴群也推动了隐形眼镜产品线、高流量呼吸产品线及家用手消毒产品线的快速开发和上市，打造了全球企业客户B2B平台。

2020新冠肺炎疫情防控工作中，鱼跃医疗是工信部公布的第一批新冠肺炎疫情防控重点保障企业。吴群作为鱼跃疫情防控物资保障总指挥，率领公司承担了影像检测类、筛查诊断类、呼吸治疗类、感控消毒类等四大类12个品种、100多个规格的疫情防控产品的生产保供任务。在吴群的带领下，鱼跃医疗用最短的时间完成了新增呼吸机4条生产线、红外体温计3条生产线、感控消毒产品4条生产线的扩产任务，产能平均提高了8倍。2020年，吴群荣获江苏省五一劳动奖章。

券商分析人士认为，吴群的挂帅将为鱼跃医疗立足全球的发展注入新动力。