国家卫健委：全国已有900家互联网医院 5500多家二级以上医院可提供线上服务

人民网北京10月28日电 （记者崔元苑）28日，国务院新闻办公室就“十三五”卫生健康改革发展有关情况举行发布会，国家卫生健康委员会规划司司长毛群安在介绍“互联网+医疗健康”发展的有关情况时称，目前90%以上的三级公立医院实现了院内信息互通共享。全国已经有900家互联网医院，远程医疗协作网覆盖所有的地级市2.4万余家医疗机构，5500多家二级以上医院可以提供线上服务。全国30个省份已经建立了互联网医疗服务监管平台。

毛群安表示，“互联网+医疗健康”在优化卫生健康资源配置、创新服务模式、提高服务效率、降低服务成本以及增强群众健康获得感方面都发挥了日益重要的作用，也为卫生健康事业发展改革增添了新活力。

2018年4月，国务院办公厅印发《关于促进互联网+医疗健康的意见》，国家卫健委会同有关部门统筹协调推进文件的落实。具体体现在以下几个方面：

一是制定出台相关配套政策，协调联动国家医保局等十多个部门先后制定出台了互联网医疗规范管理、定价支付、个人信息保护等10余项配套政策。

二是加强信息基础支撑。发挥区域平台的枢纽作用，打通信息孤岛，先后发布了卫生健康信息化标准227项，目前90%以上的三级公立医院实现了院内信息互通共享。

三是总结推广示范经验。国家卫生健康委与宁夏等11个省份签订了共建“互联网+医疗健康”示范省（区、市）的协议，在发展政策、监管模式、标准规范等方面先行探索。

四是严守安全监管底线。目前全国30个省份已经建立了互联网医疗服务监管平台，用新手段监管新业态，开展重要数据和个人信息保护的专项整治，强化隐私保护，确保医疗质量和数据安全。

“通过多方共同努力，互联网+医疗健康发展的政策效应日益显现。目前全国已经有900家互联网医院，远程医疗协作网覆盖所有的地级市2.4万余家医疗机构，5500多家二级以上医院可以提供线上服务。”毛群安介绍说。

毛群安说，其中，浙江省通过电子健康卡和电子社保卡融合成“一卡通”，把患者到医院就诊环节从8个减到3个，交费排队从过去至少两次到现在不需要排队缴费。这次疫情防控期间，各地依托“互联网+医疗健康”为群众提供了防疫科普、在线咨询、心理疏导、远程会诊、慢病复诊以及药品配送等一系列服务，降低了线下聚集的感染风险，也保障了群众的医疗需求，开辟了网上“第二战场”。

毛群安表示，下一步，国家卫生健康委将持续推进信息技术与卫生健康领域的深度融合发展，进一步发挥“互联网+”的优势，夯实基础，完善机制，深化应用，深入推进“互联网+医疗健康”便民惠民，提高广大公众接受医疗卫生服务的满意度。