2020中国睡眠医学学术大会在京举办

10月24日，由中国研究型医院学会睡眠医学专业委员会和中国老年医学学会睡眠医学分会共同举办“2020中国睡眠医学学术大会”。中国研究型医院学会副秘书长刘义强、中国研究型医院学会睡眠医学专委会主任委员、北京大学人民医院韩芳，中国研究型医院学会睡眠医学专委会常务副主任委员、解放军总医院钱小顺，北京大学口腔医院高雪梅、北京协和医院黄蓉、北京朝阳医院林俊岭、解放军总医院刘霖、北京大学国际医院高莹卉等专家通过线上线下不同形式，围绕睡眠医学发展进行了深度交流。

刘义强代表致辞，他说，“睡眠若不好，百病就来找”。中国研究型医院学会睡眠医学专业委员会通过组织学术交流、推出学科专家共识、开展技术创新、加强人才培养，为促进睡眠医学发展、保障人民健康发挥了重要作用。未来应进一步坚持医研融合、中西并重、协同创新，取得更多突破性成果，为保障人民健康做出更大贡献。

学术交流过程中，韩芳以“睡眠医学学科建设”为题，借鉴国外经验，对国内睡眠医学学科建设提出了新的观点和建议。钱小顺在代表专委会总结睡眠医学专委会抗疫成就的同时，指出新冠肺炎不仅造成呼吸系统严重损伤，也对睡眠结构、精神心理等多个方面造成生理影响。研究发现睡眠呼吸暂停也是新冠肺炎发生的危险因素和病情加重因素，新冠肺炎疫情也对睡眠疾病的诊治提出新的问题和挑战。高雪梅作了“儿童口呼吸鉴别与干预”专题报告，对儿童口呼吸的概念和风险进行了介绍，并对病理性口呼吸的诊治做了阐述。黄蓉分析了“OSA与阿尔茨海默病”，从另一方面提出了阿尔茨海默病发病的可能机制，对阿尔茨海默病的诊治提出新的理念。林俊岭报告的“OSA合并夜间哮喘患者的呼吸困难恶梦分析”，从梦境的角度对夜间哮喘和OSA症状及其相关性进行了阐述，为认识和理解这两种疾病提供了新视角。刘霖报告了“OSA相关高血压的诊治进展”，为高血压的治疗，尤其是难治性高血压的诊治提供了新的理念和方法。高莹卉报告了“发作性睡病合并OSA的诊疗进展”，使大家从睡眠呼吸障碍的角度认识到发作性睡病诊治的复杂性。

刘霖认为，该睡眠医学学会大会围绕近年睡眠医学相关热点问题进行深入探讨，给与会专家以深刻启迪，对基础研究与临床实践都大有裨益。