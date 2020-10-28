“党旗飘扬、人民至上”抗击疫情与制度优势报告会主题党日活动在京举行

10月27日，由国家卫生健康委业务主管社会组织党委主办，中国医院协会党支部承办的委社会组织党组织联学联建主题党日活动——“党旗飘扬、人民至上”抗击疫情与制度优势报告会在京举办。

本次联学联建活动目的是讲好中国抗疫故事，展现中国特色社会主义制度优势，弘扬中国精神、中国力量和中国担当。全国人大教科文卫委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦，国家卫生健康委直属机关党委副书记、纪委书记曾晟堂，国家卫生健康委业务主管社会组织党委书记、委干部培训中心（委党校）主任（常务副校长）许培海，湖南省卫生健康委员会党组成员、副主任祝益民等参加活动。中国医院协会党支部书记、副会长李林康主持会议，共110人在本次主题党日活动中受到教育。

全国人大教科文卫委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦在讲话中指出，联学联建主题党日活动形式能够促进社会组织深入学习交流。活动主题把人民生命和健康放在首位，让党旗在抗疫一线高高飘扬。在抗击新冠肺炎方面，我们国家取得了令世人瞩目的战略成果，这是因为有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，另外，我们有能够集中力量办大事的制度，特别是一级一级的党组织，发挥了战斗堡垒作用。中国医院协会高度重视党建工作，配备专职党务干部，给予专门经费支持，重要人事经党支部考核，重大事项经党支部研究，党支部作用得到充分发挥。强化理论学习，增强自律意识，抓落实，抓规范，不断提升党支部思想建设、组织建设和作风建设，党建与业务融合，推动协会事业整体发展。

国家卫生健康委直属机关党委副书记、纪委书记曾晟堂在讲话中认为，本次抗击疫情与制度优势报告会，活动内容丰富，行业特色鲜明，弘扬伟大抗疫精神，展示了党的领导和我国社会主义制度的显著优势，意义重大，为委业务主管社会组织基层党组织联学联建活动开了个好头，做出了示范。

随后，中国医院协会党支部副书记刘福东以《强化党建引领，践行初心使命 为协会发展提供坚强组织保障》为题汇报了支部党建工作情况。

接下来，活动以经验分享和专家授课的形式展开。四川大学华西临床医学院/华西医院党委书记张伟结合自身抗疫经历，以《党旗飘扬、党徽闪耀》为题，分享了华西医院坚持党建引领，在援鄂抗击疫情和本地疫情防控双线作战中党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的经验。湖南省卫健委党组成员、副主任祝益民讲解《国际抗疫的中国贡献与中国精神》，呈现了援外医疗队把党旗飘扬在心中,克服重重困难,努力完成党和国家交给医疗队光荣而艰巨的任务，充分展现援外医疗队的风采、展示中国作为负责任的大国风范。

中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院教授刘恩东从国际关系角度，给大家介绍了“百年大变局与新形势下的中美关系”。课程重点讲授了如何正确认识新形势下的中美关系，细致分析了中美能够避免修昔底德陷阱、美国对华政策根本性变化的主要表现、正确认识新形势下的中美关系和构建中美新型国际关系。

最后，国家卫生健康委业务主管社会组织党委书记、委干部培训中心主任许培海作总结讲话。

本次社会组织党组织联学联建主题党日活动在上级主管部门和党委的指导下顺利举办，中国医院协会全体党员同志的党性修养和思想觉悟得到进一步提高，党组织的凝聚力和战斗力得到了进一步增强。社会组织交流学习了抗疫经验，深化了对“人民至上、生命至上”的认识。在疫情防控进入常态化情况下，社会组织党组织将高举党的伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，践行健康中国行动，做好人民健康工作，为实现健康中国而努力奋斗。