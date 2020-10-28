秋季养生不只“春捂秋冻”

养生是秋季的热门话题，如果您只知道“春捂秋冻”，那就太片面了。看这里，送您一份秋季饮食起居的养生“套装”。

在穿衣方面，适当“秋冻”有必要。气温下降时，人们要适时添加衣物，但添衣切忌太快太多，要让人体慢慢适应逐步下降的气温，使身体防寒能力增强。需要注意的是，患有心脑血管疾病、呼吸道疾病、关节炎等疾病的患者不宜“秋冻”。

在饮食方面，宜适量多吃些滋阴润燥的食物，如银耳、甘蔗、梨、藕、菠菜、豆浆、鸭蛋、蜂蜜等。“少辛增酸”，少食辛味食物，如葱、姜、蒜、辣椒等，以补肝气收肺气；可多吃些酸味食物，如苹果、石榴、葡萄、柚子、柠檬、山楂等。

在日常起居方面，应早睡早起，远离秋乏。一般而言，秋季以晚上10点左右入睡为宜。适当午睡有利于消除困顿和疲乏感，但时间不宜过长，以半小时至1小时为宜。

在日常养护方面，秋季要注意补水。秋季天气较为干燥，人体会出现皮肤紧绷、起皮脱屑、嘴唇掉皮、大便干结等秋燥现象，应多喝水、多喝粥。

在运动方面，强度不宜过大。秋季是运动养生的好时节，应以慢运动为主，尤其对于中老年人来说，最好选择平缓轻松、出汗较少的运动，如打太极拳、步行等。

秋天多风，运动时不妨系个小围巾，防止凉风直吹颈部。（据新华社）