科普：新冠病毒冬季是否会更加活跃

新华社北京10月27日电（记者张忠霞）随着北半球冬季来临、气温不断下降，研究人员提示，新冠病毒的传播可能进一步恶化，这与病毒本身特性、人群社交特点等多个因素有关。

很多呼吸道病毒都易于在冬季传播并在夏季消退。英国《自然》杂志网站日前在一篇分析文章中援引多名研究人员的观点说，就目前掌握的信息，判断新冠病毒会演变为像流感病毒一样的季节性传播病毒仍为时过早，但冬季气温下降仍然会推波助澜，使未来几个月北半球的疫情防控变得更为艰难。

美国斯坦福大学微生物学家戴维·雷尔曼认为，新冠病毒接下来几个月将进入“全盛期”。越来越多的证据显示，冬季气温下降很可能助推新冠疫情出现更大规模暴发。

首先，目前实验室研究表明，新冠病毒更喜干、冷环境，尤其在没有阳光直接照射的环境中更易存活。美国普林斯顿大学生物学家迪伦·莫里斯分析说，在北半球冬季，室内采暖等会使室温维持在20摄氏度左右、室内空气干燥、通风条件不佳，“冬季的室内条件对病毒的稳定性非常有利”。

其次，冬季人们更常在通风条件不佳的室内空间进行社交等各种活动，会增加病毒传播风险。

尽管季节变动因素会助推新冠病毒传播，但专家们也指出，未来一段时间新冠疫情走势最主要的“推手”，仍然是易感人群。普林斯顿大学流行病学家雷切尔·贝克说，目前仍有数量巨大的人群对于新冠病毒易感。这也意味着，即便是在将要进入夏季的南半球国家，人们也不能放松警惕。

贝克认为，到目前为止，影响疫情暴发规模的最大因素就是防控措施，包括保持社交距离和戴口罩等。贝克研究团队建议，北半球国家在冬季应采取更为严格的新冠防控措施，才能遏制疫情向纵深发展。

美国康涅狄格大学专家科里·梅罗也认为，天气只是影响新冠疫情的一个因素，尽管冬季新冠传播风险增大，人们仍然可以通过良好的个人防护措施大大降低感染风险。