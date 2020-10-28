重磅文件落地见效：中医药传承创新发展“驶入快车道”

新华社北京10月27日电（记者田晓航）记者日前从国家中医药管理局了解到，《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》印发一年来，全国多地出台多项落实举措，中医药传承创新发展“驶入快车道”。

2019年10月，《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》正式印发，全国中医药大会召开，为新时代传承创新发展中医药事业指明方向。一年来，各地出台多项举措落实意见和大会精神，截至目前已有17个省份印发贯彻落实举措文件。

加大对中医药事业的投入力度。据了解，河北安排省级资金1750万元，开展标准化县级中医医院建设和中医医院康复科标准化建设；山西省财政拿出1亿元专项资金支持中医药强省建设；黑龙江安排专项资金1010万元支持101个社区卫生服务中心和乡镇卫生院建设中医综合服务区（中医馆）。

结合实际提出具有地方特色的发展举措。例如，甘肃组织实施中医药健康扶贫国家中医医疗队赴甘南、临夏开展巡回医疗、技术支援、人员培训等工作；浙江支持县级中医院牵头组建县域医共体，构建县域中医整合型服务体系；山东积极推动中药制剂调剂使用，全省调剂使用品种达到180种。

以法为纲，中医药传承创新发展才能不“偏航”。多地积极推进地方中医药法规的制修订进程，其中，2019年11月《江西省中医药条例》出台，四川、江苏将中医药传承创新发展相关文件和会议精神融入新修订或颁布施行的地方中医药条例；举办中医药法主题宣传日（周、月）、中医药法知识竞赛、义诊、“中医中药中国行”等大型活动，开展了形式多样的中医药法宣传活动，累计受众近500万人。

此外，各地组织中医药系统第一时间深度介入、全程参与疫情防控，充分彰显中医药特色优势，谱写了中医药传承精华、守正创新的生动实践。