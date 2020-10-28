喀什已完成全员核酸检测

新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室日前举行喀什地区疏附县新冠肺炎疫情和疫情防控工作新闻发布会，喀什地区疾病预防控制中心副主任王希江介绍，新疆疫情防控工作指挥部以疏附县为重点、在喀什地区开展全民免费核酸检测，并第一时间抽调疆内各地核酸检测力量火速支援喀什地区，喀什增加单日12.2万管、61万人核酸检测能力。

据喀什地区卫生健康委党组书记李林玉介绍，喀什地区需检测总人数474.65万人，于10月27日17时，已完成全员核酸检测，除已报告的疏附县183人呈阳性外，其余均为阴性，其他县市全员核酸检测均为阴性。

喀什地区各县市已对10月17日以来有高风险地区旅居史的人员，以及密接人员开展全面细致的流调工作。“可能是因处于感染早期，此次疫情报告的感染者大都没有临床症状，随着病程进一步发展，其中一些无症状感染者可能出现症状，成为确诊病例。”李林玉表示，所有无症状感染者正在积极接受医学观察。

目前，疫情的溯源工作正在进行中。经对发现的无症状感染者样本病毒进行全基因组分析，排除疏附县疫情与7月份乌鲁木齐疫情病毒的相关性。

据了解，10月24日晚，自治区疾控中心派出19人组成的流调队伍抵达疏附县，与喀什当地流调力量共同开展工作；25日晚，国家卫生健康委疾控局与中国疾控中心流行病学调查专家组成的工作组，抵达喀什地区；26日，国家、自治区、地区、县4支专业疾控队伍组成联合流调工作组，高效有序开展流调工作。（记者邢靓 夏莉涓）