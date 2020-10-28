蒙医药进京活动暨新时期蒙医药发展研讨会在北京举行

10月27日，由内蒙古自治区卫生健康委员会、行政公署主办的蒙医药进京活动暨新时期蒙医药发展研讨会在北京市举行。

中华中医药学会会长、国家中医药管理局原局长王国强，自治区卫生健康委员会主任许宏智出席仪式并致辞，盟委书记罗虎在出席仪式，副盟长萨仁其木格出席仪式并致辞。

仪式上，王国强、许宏智等领导共同为北京蒙医康复医院揭牌。参观了医院的蒙医传统疗法、蒙医生理病理整体医学展示区。在新时期蒙医药发展研讨会上，来自民族医药界的专家学者就新时期蒙医药发展进行了发言讨论，北京蒙医康复医院还与全区三级蒙医中医医院签署合作协议，共同推动新时期蒙医药创新发展。

北京蒙医康复医院前身为始建于1987年的锡昌疗养院，现隶属于锡盟蒙医医院，多年来在康复疗养、人才建设、科技研发、宣传推广、蒙医药特色服务等工作上取得了可喜成就。此次锡昌疗养院转型为北京蒙医康复医院，将进一步促进京蒙医疗协作，助力蒙医药事业发展。下一步，我盟将努力把北京蒙医康复医院建成蒙医药进京发展重要基地、首都人民蒙医药特色健康服务基地、京蒙蒙医药交流合作综合平台，借助国家“一带一路”战略、京蒙合作良好基础以及两地资源优势，不断将蒙医药事业传承创新发展引向深入，让蒙医药走向更加宽广的舞台，为健康中国建设做出应有贡献。（来源：锡林郭勒新闻微信公众号）