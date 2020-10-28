这种鞋给你脚部带来的舒适也许是伤害

据考古学证据，鞋子大约在4万年前进入人类社会。如今，鞋子已经演变出各种款式。一双优秀的鞋可以缓解行走、运动对双脚、膝盖带来的冲击，防止脚部皮肤、骨骼损伤，并起到适当的保暖效果。

除此之外，一些鞋会通过特殊的鞋底设计，让人在行走时感觉轻便或舒适，比如一些常见的运动鞋或者老年健步鞋会有一个特征——具有鞋尖翘度，这种鞋会让人走路时感觉更加轻松。

但在近期一项发表于《科学报告》的研究中，哈佛大学人类学家丹尼尔·E·利伯曼与他之前的博士生弗雷迪·西奇廷（现为德国开姆尼茨工业大学的人类运动学教授）表示这种鞋之所以让人感觉走路轻便，或是将受力转移到了脚的其他部位，而这种转变可能是一些脚部疾病的起因。

跖趾关节翘起可减轻脚纵弓受力

在人类的直立行走中，跖趾关节扮演着十分关键的作用。它将人的脚趾与脚的其他部位相连，使得双脚在行走和跑步中更加平稳，动作更加迅速。一项发表于1954年的研究认为，当跖趾关节向上弯曲时，连接着脚趾骨和跟骨的足底腱膜会变得更加紧绷，产生一个向上的力，来抵消脚纵弓承受的一部分压力，从而让双脚在前进中更加稳定。

当人们穿上一双鞋尖向上翘起的运动鞋时，跖趾关节会顺着鞋尖翘起的弧度向上翘起，产生相似的效果。而行走更加轻盈的感觉，正是由于脚纵弓承受的压力减少所导致的。西奇廷说：“从演化学的观点来看，人类穿上这些具有足弓支持、缓冲和其他支撑作用的鞋，还是一种很短期的现象。”人的双脚在演化过程中主要适用于在平坦地面行走，这种脚尖向上翘起的行走方式或具有一些危害性。

上翘的鞋尖或影响脚部肌肉功能

在新研究中，利伯曼和西奇廷通过一项小型实验，测试了这类鞋在人行走时对双脚的影响。他们分别让13位参与者光脚或穿上鞋尖翘度为10°、20°、30°和40°的凉鞋。鞋尖弯曲的角度和鞋底硬度模仿了市面上可以购买的鞋。当参与者在跑步机上行走时，研究人员通过压力板和红外仪等设备记录下这些人行走时所需要的力，以及脚上各部分关节的变化。

他们发现，在行走开始阶段，即用脚发力的过程中，鞋尖翘度会明显影响跖趾关节的弯曲范围，限制其活动。相比于光脚和鞋尖翘度最小（10°）的凉鞋，随着鞋尖翘度的增加，人的双脚在行走时所做的负功会明显减少。这时跖趾关节和脚纵弓周围肌肉的运动明显减少了。这些肌肉原本需要活动来维持脚结构的平衡，让双脚在行走和跑步中更加稳定。

虽然在研究中，这些肌肉的活动改变只是轻微的，但当我们穿上这些鞋每天行走数千步时，随着量的累积，这些肌肉的活动会明显减少，进而导致其强度减弱甚至丧失功能。利伯曼表示，这会进一步降低脚的耐受力，进而导致过度使用脚时，出现一系列损伤以及患足底筋膜炎等脚部疾病风险的增加。

长期穿着增加患足底筋膜炎风险

为什么长期穿着鞋尖上翘的运动鞋，患足底筋膜炎的风险就会增加呢？

足底筋膜炎是一种常见于运动员或中老年人的脚部疾病。足底腱膜由于长期活动会出现微损伤和一些小型炎症，当这一状况逐渐累积时，就会形成足底筋膜炎。利伯曼解释道：“我们认为其中的原因是，当人们运动时，原本需要依赖脚上肌肉做的事情，会转移到了足底腱膜上。当脚上的肌肉变得越弱，足底腱膜需要承担的工作就越多。但是足底腱膜并没有真正演化出这部分功能，所以它就会发炎。”随着这一过程的累积，就会形成足底筋膜炎，进而导致脚出现多种损伤。

考虑到实验的研究样本较少，他们表示需要在这一方向上进行更多的研究。目前这项研究也并不足以证实，鞋尖翘度与足底筋膜炎和其他脚部问题具有直接的联系。当然，出于谨慎考虑，我们或许可以穿没有鞋尖翘度或翘度较小的鞋。

（据《环球科学》）