降秋燥 这种水果与秋天更配！

霜降已过，这是秋季的最后一个节气，也是从秋天到冬天的过渡节气。霜降节气的特点是早晚天气较冷、中午则比较热，昼夜温差大，人们会感觉到秋燥明显。这时,恰好有一种甘甜清润的应季水果大量上市,具有降秋燥的作用，这种水果便是柚子。

柚子皮上像涂过一层桐油，黄黄的、光光的，香味幽雅而清淡，让人闻着就想流口水。甘甜多汁、酸甜适口的果肉被人青睐。除了这些，柚子的皮也是个好东西，而且皮厚耐保存，被誉为“天然的水果罐头”。

柚子肉是名副其实的“低卡低GI”食物

柚子的果肉口感好，果肉脆嫩、汁多味美，甜酸适度，清香满口。有四个明显的特点：

1.富含水分：每100克的果肉里就含有89克水分，最适宜在干燥的秋冬季节补充身体水分的不足。

2.低能量：柚子的能量仅为 41 千卡 /100克， 比苹 果 还 要 低 近10 千卡，所以吃柚子不担心长胖。

3.低GI：柚子是名副其实的低GI（血糖生成指数）水果，GI仅为25，是特别适合血糖较高或糖尿病患者食用的水果。

4.富含维生素C：柚子的维生素 C 含量高达 23 毫克/100克，在秋冬季蔬果里含量较高，维生素C能够起到降低血液中胆固醇的作用，还可以预防感冒，增强免疫力，美容肌肤。

多种营养素：含有维生素B1、维生素B2、胡萝卜素等多种维生素和钙、磷、钾、钠等多种矿物质。特别是高钾低钠，有助于预防高血压以及其他心脑血管疾病。

柚子皮吃完不要扔 五个妙用不浪费

柚子皮占到自重很大比重，约55%-54%。很多人吃完果肉，都将柚子皮丢弃了，这可是极大的浪费呢！用柚皮做菜，清香降火，别有一番风味。

削去青黄偏硬的表皮，去掉紧包着瓤的絮状物，留下中间柔软的海绵部分（广西沙田柚的柚皮厚实饱满、洁白清香，更适合做菜使用）。切片或块与肉搭配烹制，可降低整体菜的脂肪比例，还能起到化解油腻、帮助消化的作用。如：柚香粉蒸肉、柚皮扣肉、柚香腩肉煲、柚皮蒸排骨等。

柚皮含有柚皮甙和芦丁等黄酮类物质，这些物质具有抗氧化活性可以降低血液的黏稠度，减少血栓的形成，对脑血栓和中风等心脑血管疾病有较好的预防作用。

除了用来做饭炒菜吃，柚子皮还有很多妙用：第一，净化空气；第二，去除冰箱异味。把柚皮分成小块放到冰箱里，可以去除食物混杂的异味，只留下一股淡淡的柚子清香；第三，除菌杀菌。将晒干的柚皮放入鞋内，可以除臭杀菌；第四，去除下水道异味。厨房和卫生间的下水道异味也能用煮过柚皮的水冲洗浸泡来去除，简单又实用；

第五，做成柚子茶也极好的。具体做法在此也详细介绍一下：柚子在热水中浸泡约10分钟左右，并用食用盐在柚子上轻轻搓揉柚子去掉封蜡。将柚子皮剥开，用刀子慢慢刮去里面的白瓤，最后将柚皮刮成薄片，以减轻苦味。刮成薄片的柚皮改刀切成细丝，越细越好。柚子瓤去掉外层薄膜和籽，然后剥成碎块。做好准备工作就可以上锅煮了，首先放入适量冰糖，熬化后放入切好的柚子皮煮大约10分钟，让它充分吸收冰糖水的甜味。待柚子皮煮到半透明就可以放入柚子瓤了。慢慢由大火转至小火。约半小时后，柚子茶的颜色就会由白色变为黄色，这是冰糖的作用。待水分耗干即可关火，这时的柚子茶已经变为深黄色了。放凉之后柚子茶的颜色又会出现变化，然后加入适量蜂蜜，装瓶完成制作。

柚子好吃皮难剥 剥皮妙招解难题

柚子好吃，但吃起来也挺麻烦。剥柚子就是个力气活，往往费劲剥开后双手都黏有柚子皮浓浓的味道，果汁溅的到处都是，柚子也被撕得乱七八糟。这里介绍给大家一个剥皮的好方法。

1.用水果刀在柚子中间轻轻划一圈。

2.用勺子沿着表皮插入柚子，轻轻分离表皮。

3.两边皮松动后，双手握住两头轻轻旋转柚子皮。

4.扭动后很轻松就分离开了。

5.找出有孔的顶端，双手拇指插入小孔，稍微用力，柚子肉就轻松剥离。

文/张妍（来源“中国营养与健康微信公众号”）