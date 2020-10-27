江西省南昌市：周天伟

周天伟，男，汉，大专，党员，1970 年 3月

工作单位：江西省南昌市新建区樵舍镇七里岗农业分场卫生所，从事医生工作33年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1987年3月至今在樵舍镇从事乡村医生

周天伟，男，从医33年，工作于江西省南昌市新建区樵舍镇七里岗农业分场卫生所。医生为其终生职业，其从医信念，从1990年到现在，一直得到老百姓的支持，在2010年被誉为优秀乡村医生，在2013年被誉为乡村医生政协委员，到至今一直都是老百姓口中的好医生，模范医生。

在工作中，他秉持“换位思考、常思患者不易，将心比心、多为患者着想”的思想。并为自己顶下“六个一点”的行医准则。时刻告诫自己对待病人要耐心、精心、细心再细心，一步一个脚印的服务好每一个病人。正是他的努力付出，无私奉献，使他在2013年评选上乡村医生政协委员。

他“不忘初心、不负众望、做好人民健康的忠诚卫士”的医德值得我们去细细品味。“初心”亦“本心”，就是人之初那一颗与生俱来的善良、真诚、无邪、进取、宽容、博爱之心。周医生认为，只有秉持初心，才能心系患者，从病人利益出发，满足病人的需要。