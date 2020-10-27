江西省南昌市：杨海英

杨海英，女，汉，大专，群众， 1978年 6月

工作单位：江西省南昌市新建县新祺周卫生所，从事医生工作29年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1999年于永修中医院参加工作

2006年在南昌市中医院进修

2008年至今在新祺周卫生所工作

杨海英，女，汉族，1978年6月出生，现为江西省南昌市新建县新祺周卫生所诊所医生，2006从南昌大学医学院毕业后，一直从事基层医生的工作，并且专注于中医。

在新祺周，提起杨医生，每个患儿的家长都会竖起大拇指，因为在他们的眼里，杨医生对每个病人都非常耐心，对于病情问得非常仔细，轻言细语，，千叮咛万嘱咐所以病人们对杨医生的服务口口相传，并介绍亲戚朋友前来就医。

每个从医者总会碰到一生过去不曾涉及的病例，杨医生也不例外，所以为了提高自己的医术，先后选择到中医学院附属医院和江西省儿童医院专门进修内儿科，因为一个好的医生，只有对自己负责，才能对病人尽最大的责任。

杨医生对工作的认真，勤恳，宽以待人、严于律己，杨医生深知，能力越大、责任越大，在开诊所期间，以信为本、诚信待人，兢兢业业，勤勤恳恳，他认为在从医的这一生之中，收获的不是名利，二是患者及其家属的感恩和敬重，并且他将一路前行、不忘初心。