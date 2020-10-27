徐骏，男，汉，本科，1978 年4月18日

工作单位：江西省上饶市信州区东市街道施家山社区卫生服务站，从事医生工作14年

个人简介及所获得的荣誉等主要事迹：

1993年9月至1996年7月上饶卫生学校临床专业

1996年11月至1999年11月31集团军门诊部运动康复科

1999年12月至2001年9月上饶市骨科医院外科医生

2001年9月至2005年7月江西中医学院中西医结合专业

2005年7月至今北门社区卫生服务中心，施家山社区卫生服务站站长

徐骏，男，52岁，本科，工作单位，江西省上饶市信州区北门社区施家山服务站，本人毕业于江西省中医学院，从事临床工作，20年，主要用于常见病，善于中医推拿，针灸，贴敷，均取得了患者的认可。